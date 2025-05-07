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Karabük'te Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Karabük'te, Vali Mustafa Yavuz'un talimatıyla 2 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:53
Karabük'te Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Karabük'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 2 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandığını açıkladı. Yavuz, bu kararın ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alındığını vurguladı.

Güvenlik Değerlendirme Toplantısında Önemli Açıklamalar

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğu ifade etti.

Suçla mücadelenin artarak devam edeceğini söyleyen Vali Yavuz, söyle konuştu: "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine kadar mücadelemiz devam edecektir."

Ormanların Korunmasının Önemi

Yaz mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Vali Yavuz, şunları söyledi: "Ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi adına 2 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlarımıza, görevli ve izin verilenler dışında girişler yasaklanmıştır. Unutmayalım ki geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir."

Koordinasyon İçin İşbirliği

Daha huzurlu ve güvenli bir Karabük için Valilik koordinasyonunda kolluk birimleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve basın mensuplarıyla işbirliği yaptıklarını belirten Yavuz, şehrin huzuru ve güvenliği için katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek de yer aldı.

Karabük Valiliğince, Valilik Toplantı Salonu'nda mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısı...

Karabük Valiliğince, Valilik Toplantı Salonu'nda mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valisi Mustafa Yavuz, toplantıda, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 2 Haziran-31 Ekim dönemi için yasaklandığını bildirdi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek de katıldı.

Karabük Valiliğince, Valilik Toplantı Salonu'nda mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısı...

Karabük Valiliğince, Valilik Toplantı Salonu'nda mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valisi Mustafa Yavuz, toplantıda, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 2 Haziran-31 Ekim dönemi için yasaklandığını bildirdi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek de katıldı.

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