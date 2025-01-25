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Karabük'te Otomobilin Çocuk Üzerine Çarpma Anı Kamerada

Karabük'te bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:48
Karabük'te Otomobilin Çocuk Üzerine Çarpma Anı Kamerada

Karabük'te Kazanın Şok Edici Anı Güvenlik Kamerasında

Karabük'te gerçekleşen bir trafik kazasında, öğrencisi 8 yaşındaki B.H.Y., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana gelirken, Ö.Y. (41) yönetimindeki 78 AAK 402 plakalı otomobilin, yola çıkmaya çalışan çocuğa çarptığı an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın meydana geldiği anın dehşet verici gerçeklerini gözler önüne seriyor. Yetkililer, kazaların önlenmesine yönelik dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunuyor.

Karabük'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrularak...

Karabük'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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