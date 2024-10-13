Karabük'te Şiddetli Fırtına Minareyi Devirdi

Karabük'te Fırtına Etkisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, bir caminin minaresinin devrilmesine yol açtı. Olay, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve rüzgarın ardından gerçekleşti.

İmamın Araç Üzerine Düştü

Fırtına sırasında, Çıraklar Köyü Yukarı Mahallesi'ndeki caminin minaresi, İmam Abdulsamet Şahin'in otomobili üzerine devrildi. Bu durum, hem camide hem de otomobilde hasara neden oldu.

Yetkililer Kaza Yerinde

Olayın ardından köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmalarında bulundu. Yıkılan minarenin kaldırılması için de çalışmalar başlatıldı.

Köy Muhtarından Ziyatet

Köy muhtarı Hasan Duyku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece köyde şiddetli rüzgar çıktı. Bu rüzgar minareyi devirdi. Çok şükür, can kaybımız ya da yaralanan yok. Minare imamın otomobilinin üzerine devrildi. Ekipler hasar tespit çalışması yaptı. Allah beterinden korusun." dedi.

Şiddetli rüzgar, köyde bir evin bahçe duvarını da yıkarken, maddi hasarların onarılması için çalışmalar sürdürülüyor.