Karabük'te Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Karabük'te Kedi Yavrusunun Kurtarılması
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin motor bölmesine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Olayın Gelişimi
Leyla Dizdar Kültür Merkezi otoparkında, otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi dikkat çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, hayvanın sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağlamak için itfaiyeye haber verdi.
İtfaiyenin Müdahalesi
İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye erleri, özel ekipmanlarla kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi Yavrusunun Yeni Adresi
Kurtarılan kedi yavrusu, Safranbolu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek sağlığına kavuşturulacak.