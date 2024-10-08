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Karabük'te Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Safranbolu'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı ve rehberlik merkeziyle buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:57
Karabük'te Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Karabük'te Kedi Yavrusunun Kurtarılması

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin motor bölmesine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Leyla Dizdar Kültür Merkezi otoparkında, otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi dikkat çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, hayvanın sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağlamak için itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin Müdahalesi

İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye erleri, özel ekipmanlarla kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi Yavrusunun Yeni Adresi

Kurtarılan kedi yavrusu, Safranbolu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek sağlığına kavuşturulacak.

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