DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.744.193,16 0,11%

Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ekipler hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 21:05
Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Karabük’te Otomobil Tarlaya Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomatinin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 2 çocuk da bulunuyor.

Olay, Orhan B. (45) yönetimindeki 37 BD 704 plakalı otomobilin, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü mevkisinde kontrolden çıkması ve tarlaya devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazanın ardından, durumu acil olan yaralılara müdahale etmek için sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Orhan B. ile birlikte araçta bulunan Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında, çevredeki hastanelere yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi...

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi...

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Sepultura ve Epica İstanbul'da Metal Tutkunlarıyla Buluştu
4
Çatalca'da İş Makinesi Atık Su Birikintisine Düştü: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
5
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi
6
Bitlis'te Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı
7
Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Otobüs Şoförünü Bıçakladı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı