Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Karabük’te Otomobil Tarlaya Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomatinin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 2 çocuk da bulunuyor.

Olay, Orhan B. (45) yönetimindeki 37 BD 704 plakalı otomobilin, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü mevkisinde kontrolden çıkması ve tarlaya devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazanın ardından, durumu acil olan yaralılara müdahale etmek için sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Orhan B. ile birlikte araçta bulunan Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında, çevredeki hastanelere yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

