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Karabük'te Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:05
Karabük'te Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, tomruk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Kaza Anı ve Olay Yerine Müdahale

54 LP 991 plakalı kamyon, Onur Fındık yönetimindeyken Safranbolu-Bartın kara yolu üzerinde yer alan Kirkille mevkisinde kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza mahalline sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızlıca sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen kamyonun üzerine tomruk düşen Yunus Aslan isimli yolcunun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sürücünün Durumu

Ağır yaralanan sürücü Onur Fındık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Fındık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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