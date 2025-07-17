Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin ise yaralanması üzücü bir olay olarak kayıtlara geçti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, F.Ç. (30) idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil, gece saatlerinde Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde, Mehmet Nur Aygün (54) yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Aygün ile yanındaki Fas uyruklu D.E. (29) yaralandı. Olay yerine ihbarın yapılmasıyla sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Anca, Aygün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan F.Ç.'nin, poliste suç kaydı bulunduğu ve alkollü olduğu belirtiliyor. Olay sonrası F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.