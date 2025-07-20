Karabük'te Trafik Kazası: 7 Yaralı, 2'si Ağır

Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, M.Y.Ç. idaresindeki 41 KD 413 plakalı otomobilin, Ş.K.'nın kullandığı 78 BJ 197 plakalı otomobille Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda karşılaşmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 78 BJ 197 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı. Olayın ardından, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ş.K. ve B.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.