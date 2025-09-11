Karabük'te yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kale köyü yakınlarında çalılıkta bulunan kuş, koruma ekiplerine teslim edildi

Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin, yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı ve iyileşmesinin ardından doğal yaşamına bırakılacak.

İl Özel İdare Müdürlüğü'nde çalışan Halil Çakır, iş çıkışı merkeze bağlı Kale köyü yakınlarında çalılık alanda çırpınan kuşu fark etti. Çakır, kuşu bulunduğu yerden çıkararak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kızıl şahini teslim alarak gerekli sağlık kontrolleri ve tedavi sürecine başladı.

Tedavi altına alınan kuş, veteriner gözetiminde iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.

