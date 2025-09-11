Karabük'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Karabük'te Kale köyü yakınlarında yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ekiplerine teslim edilip tedavi altına alındı; iyileşince doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:56
Karabük'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Karabük'te yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kale köyü yakınlarında çalılıkta bulunan kuş, koruma ekiplerine teslim edildi

Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin, yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı ve iyileşmesinin ardından doğal yaşamına bırakılacak.

İl Özel İdare Müdürlüğü'nde çalışan Halil Çakır, iş çıkışı merkeze bağlı Kale köyü yakınlarında çalılık alanda çırpınan kuşu fark etti. Çakır, kuşu bulunduğu yerden çıkararak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kızıl şahini teslim alarak gerekli sağlık kontrolleri ve tedavi sürecine başladı.

Tedavi altına alınan kuş, veteriner gözetiminde iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.

Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına...

Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına...

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te