Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Karabük’te Küçük Çocuklara Yönelik Yeni Eğitim Projesi

Belediyeler, vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için sürekli olarak yeni projelere imza atıyor. Karabük’te alınan son karar doğrultusunda hazırlanılan yeni proje ile ailelerin yüzünü güldürecek haberler geldi.

5000 Evler Bölgesinde Yeni Kreş

Karabük Belediyesi, 5000 Evler bölgesinin eğitim gereksinimlerini karşılamak amacıyla önemli bir adım attı. Bu yeni proje, bölge sakinlerinin ve özellikle küçük çocukları olan ailelerin eğitim olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Karabük Belediyesi'nin öncülüğünde, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde yapılacak olan yeni kreş projesi için önemli bir protokol imzalandı. Bu protokol, Karçimsa ve Bey Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya arasında gerçekleştirildi.

100 Öğrenci Kapasiteli Modern Kreş

Yeni kreş, 100 öğrenci kapasitesine sahip olacak ve bölgedeki eğitim açığını kapatmayı hedefliyor. Alınan bu karar, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki artan nüfusun eğitim ihtiyacını karşılayacak. Proje, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek üzere modern sınıflar, yaratıcılığı teşvik eden oyun alanları ve güvenli bir eğitim ortamı sunacak.

Protokol imza töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Karabük’ü çocuklarımız için daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz" dedi. Eğitim konusunda yatırımlarıyla tanınan iş insanı Soner Özbey ise, her eğitim yatırımının geleceğe atılan en güçlü adım olduğunu vurguladı.