Karabük'te Yeniden Yangın: Ormanlık Alan Tecavüz Altında

Yangın Karabük'te Yeniden Patlak Verdi

Karabük'te ormanlık alanda yeniden başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve orman işletmelerine ait arazözlerle söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisi'nde alevler yeniden yükseldi. İhbar sonrası bölgeye hızla intikal eden ekipler, yangına müdahale etmek adına yoğun bir çaba gösteriyor.

İtfaiye ve Hava Destek Ekipleri Görevde

Yangına, 1 uçak, 5 helikopter, 121 araç ve 511 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, yüksek ve eğimli bölgelerde etkili olan alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Yeşilköy Tahliye Edildi

Yangının büyümesi üzerine Yeşilköy, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, durum hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Valilik Açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sularında Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında Arıcak köyü mevkisinde duman tespit edilmesiyle ekiplerin hızlı bir şekilde müdahaleye geçtiği belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü vurgulandı.

