DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

Karabük'te Yeniden Yangın: Ormanlık Alan Tecavüz Altında

Karabük'te ormanlık alanda yangın yeniden başladı, Yeşilköy tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 20:28
Karabük'te Yeniden Yangın: Ormanlık Alan Tecavüz Altında

Yangın Karabük'te Yeniden Patlak Verdi

Karabük'te ormanlık alanda yeniden başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve orman işletmelerine ait arazözlerle söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisi'nde alevler yeniden yükseldi. İhbar sonrası bölgeye hızla intikal eden ekipler, yangına müdahale etmek adına yoğun bir çaba gösteriyor.

İtfaiye ve Hava Destek Ekipleri Görevde

Yangına, 1 uçak, 5 helikopter, 121 araç ve 511 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, yüksek ve eğimli bölgelerde etkili olan alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Yeşilköy Tahliye Edildi

Yangının büyümesi üzerine Yeşilköy, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, durum hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Valilik Açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sularında Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında Arıcak köyü mevkisinde duman tespit edilmesiyle ekiplerin hızlı bir şekilde müdahaleye geçtiği belirtildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü vurgulandı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi