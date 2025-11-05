Karabük’te Yolcu Otobüsü Motor Yangını: Otobüs Tamamen Yandı

Karabük’te yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak tamamen yandı

Eskipazar, Aslanlar mevkii — İstanbul-Azdavay seferi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kısa süre içinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ergin Değirmenci yönetimindeki Metro Turizm firmasına ait 34 YK 8008 plakalı otobüs, İstanbuldan Kastamonu'nun Azdavay ilçesine giderken Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkiinde motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu ve otobüste bulunan 30 yolcu kısa sürede tahliye edildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle gitmek istedikleri noktalara ulaştırıldı.

Jandarma ekipleri, yangın sırasında önlem alarak karayolunda ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

