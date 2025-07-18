Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Ovacık İlçesinde Orman Yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, Abdullar köyündeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın ihbarı üzerine, İl Özel İdaresi, itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlükleri bölgeye arazözleri ile sevk edildi. Ayrıca, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile yangın söndürme helikopteri de olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangına toplam 18 araç ve 60 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

Canlı Kaynakların Koordineli Çalışması

Vali Yavuz, yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğünü dile getirerek, "Kurumlarımız koordineli bir şekilde çalıştı. Soğutma ve söndürme çalışmaları halen devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.