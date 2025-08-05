Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük’te, merkezine bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında çıkan orman yangını, yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözler tarafından hızlıca müdahale edildi. Yangının etkili olduğu yüksek ve eğimli arazilere, 3 helikopter, 58 araç ve 164 personel ile müdahale gerçekleştirildi.

Yangın Kontrol Altında

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yeşilköy mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Yangının yarattığı etki ile 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Dumandan Etkilenen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir ormancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başkan Çetinkaya’dan Önlemler

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bölgedeki helikopterlerin yangına doğrudan müdahale ettiğini belirterek, "Yangında korkulan olmadı, genişleme yaşanmadı. Tüm birimlerimiz sahada, korkulacak bir durum yok." dedi.

Çetinkaya, yangınların genellikle ulaşılabilir alanlarda çıktığını vurgulayarak, bu alanlara atılan çöp ve cam gibi atıkların yangın riskini artırdığını kaydetti. Orman girişlerinde önlemler alınacağını belirten Başkan, halkı dikkatli olmaya ve olumsuz durumları yetkililere bildirmeye çağırdı.

AK Parti İl Başkanı'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangına hızlı müdahale edildiğini vurguladı. Salt, Sayın Bakan ile bir telefon görüşmesi yaparak, Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.