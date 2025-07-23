Karabük'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Ormanlık Alan Yangını

Karabük'te, Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası hemen Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının Sebepleri ve Müdahale Çalışmaları

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevrede yoğun duman oluştururken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın alanında yürütülen çalışmalar, yangının kontrol altına alınması için tüm hızıyla sürdürülmektedir.

Mahalle Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Yangının ilerleyişi nedeniyle, Köprübaşı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Yetkililerin, durumu kontrol altında tutma çalışmaları devam etmekte olup, halkın güvenliği ön planda tutulmaktadır.

Gelişmeler için takipte kalın.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.