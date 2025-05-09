Karabük Üniversitesi KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Katkı Sağlıyor

Karabük Üniversitesi, KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Destek Sunuyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM) ile kamu politikalarına bilimsel katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. KBÜ Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen KAPGEM tanıtım toplantısında, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık önemli açıklamalarda bulundu.

KAPGEM'in Vizyonu

Rektör Kırışık, KAPGEM'in üniversitede hayata geçirilmiş bir düşünce kuruluşu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de bu alanda öncülük edecek bir faaliyet başlattıklarını belirtti. Kamu politikaları üzerine oluşturdukları araştırma geliştirme merkezinin, geniş bir yelpazede politika masaları ile Türkiye'ye fayda üreteceğine dikkat çekti.

Çeşitli Alanlarda Politika Üretimi

Kırışık, aile ve sosyal hizmet politikalarından bilim politikalarına, çevre politikalarından eğitim politikalarına kadar çok sayıda alanda politikalar üretmeyi planladıklarını ifade etti. “Bunu başardığımızda, devletin ilgili kurumlarına yol haritası belirlemiş olacağız” diyen Kırışık, bu çabaların Türkiye’de pek çok sorunun kendiliğinden çözüme kavuşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

KAPGEM'in Amaçları ve Hedefleri

Kırışık, KAPGEM'in hedeflerini sıralayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, kamu politikalarını analiz etmek ve olası sorunlara çözümler üretmek gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti. Ayrıca, hukuk ve eğitim politikalarına yönelik yapılan çalışmalara ve üzerinde düşünülen uluslararası öğrenci raporuna da değindi.

Gelecek Vizyonu

Rektör Kırışık, KAPGEM'in çalışmalarının ardından, Türkiye kamuoyuna sunulacak uluslararası öğrenci politikalarına dair raporun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. “Bu rapor, dünya genelindeki politikaları anlamamız açısından bize büyük katkı sunacak” dedi.

Son olarak, KAPGEM Dış Politika Masası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Yavuz'un da katıldığı program, fotoğraf çekimi ile son buldu. Kırışık, KAPGEM’in ülkeye önemli faydalar sağlayacağını ve bilimin politika alanında etkin bir şekilde kullanılmasını arzuladıklarını vurguladı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM) tanıtım toplantısı düzenlendi.