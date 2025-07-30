Karabük Valisi Yavuz, Orman Yangınında Zarar Görenleri Ziyaret Etti

Vali Yavuz'dan Yangın Sonrası Destek Ziyareti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde meydana gelen orman yangınında evleri zarar gören köylüleri ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, 23 Temmuz Çarşamba günü Safranbolu Çavuşlar köyü ile Ovacık Kışla köyünde başlayan ve kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Yangın sebebiyle evleri zarar gören vatandaşlar için oluşturulan konteyner alanlarını ziyaret eden Yavuz, burada kalan ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, yangın sırasında zarar gören köy yollarının onarımını yapan İl Özel İdaresi ekiplerini de ziyaret eden Yavuz, yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı ve ekiplere kolaylıklar diledi.

Kamış ve Davutlar Köylerindeki İncelemeler

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan merkeze bağlı Kamış köyünde de incelemelerde bulunan Yavuz, AFAD tarafından gönderilen ve İl Özel İdaresi ile diğer kamu kurumlarının altyapı çalışmaları ile hızla yaşam koşullarına uygun hale getirilen konteynerlerde kalan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Son olarak merkeze bağlı Davutlar köyünde kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yavuz, bölgede yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamalarında, yangından etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarına bir an önce güvenli ve sağlıklı koşullarda dönebilmesi için tüm kurumlarla beraber yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Yavuz, devletten aldıkları tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Yavuz, "Amacımız, yangının izlerini en kısa sürede silerek hemşerilerimizin hayatlarını yeniden huzurla sürdürebileceği koşulları hızla oluşturmak." şeklinde konuştu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangında evleri zarar gören köylüleri ziyaret etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangında evleri zarar gören köylüleri ziyaret etti.