Karabük Valisi Yavuz: Saraycık Yangını Çevrelendi, Harmancık'ta Mücadele Sürüyor

Vali Mustafa Yavuz'un açıklamaları

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eflani ilçesi Saraycık köyü civarında başlayan orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde ise yangınla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Vali Yavuz, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 15.00 sıralarında Eflani Saraycık ile Harmancık arasında başladığını ve rüzgârın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Yavuz, "Bu saat itibarıyla Saraycık köyümüz civarındaki orman yangınını büyük oranda arkadaşlarımız çerçevelediler. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de arkadaşlarımız, hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz hem belediyelerimizin itfaiyeleri hem de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gönüllülerimizle mücadeleye devam ediyorlar." dedi.

Yangında herhangi bir vatandaşın veya görevlinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Yavuz, tahliyelere ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Harmancık köyümüzün bu mahallesinin akşam saatlerinde rüzgârın da etkisiyle biraz da yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle - yaklaşık 10 hanemiz vardı, 18 vatandaşımız yaşıyordu - tahliyesini kısa süreyle gerçekleştirdik. Yangın çerçevelendikten sonra da tekrar vatandaşlarımız şu anda evlerine dönüş sağlamış oldular."

Vali Yavuz, bölgenin rakımının yüksek olmasının ve havaların kurak gitmesinin yangının hızla yayılmasına neden olabildiğini belirtti.

Yavuz, ormanların yalnızca ağaçlardan oluşmadığını, içinde yaşayan canlıların da zarar gördüğünü vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu: "Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı sadece orman teşkilatımıza ve kolluk kuvvetlerine bırakmayalım; her vatandaşımız bu sorumluluğu üstlenmeli."

Vali, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bundan sonra Allah bizi daha büyük afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Yangına müdahale kapsamında, Bartın'ın Ulus ilçesinde aynı saatlerde çıkan ve kontrol altına alınan yangından bazı hava araçlarının bölgeye sevk edildiğini söyleyen Yavuz, yapılan çalışmaları şöyle aktardı: "Hem Eflani Saraycık'ta hem Harmancık tarafına rüzgârın etkisiyle yangının yayılmasından itibaren havadan müdahale edildi. 5 helikopterimiz görev aldı. Arkasından hem ilimizden hem çevre illerden arazözler, iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları sevk edildi. Personel olarak baktığınız zaman da 300'e yakın personelimiz şu anda sahada görev yapıyor."

Yavuz, operasyonun devam ettiğini ve araç ile personel girişinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ancak coğrafi zorlukların zaman zaman sorun yarattığını belirterek, sabaha doğru yangının çerçevelenmiş olmasına ilişkin ümitlerini paylaştı.

Vali Yavuz'un açıklamasında, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de yer aldı.

