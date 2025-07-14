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Karabük ve Düzce'de 15 Temmuz Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Karabük ve Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:16
Karabük ve Düzce'de 15 Temmuz Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Karabük ve Düzce illerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı etkinlikler düzenlendi. Her iki şehirdeki organizasyonlar, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladı.

Karabük’te, Karabük Valiliği tarafından Anadolu Ajansı’nın fotoğraflarının da sergilendiği bir sergi açıldı. Sergi, 15 Temmuz'un önemini vurgularken, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Düzce’de ise "Zaferin Adı Türkiye" konulu bir panel gerçekleştirildi. Bu panelde konuşmacılar, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar ve Türkiye'nin milli iradesi üzerine düşüncelerini paylaştı. Panel, halkın katılımıyla dolu dolu geçti.

Her iki etkinlik, 15 Temmuz'un yalnızca bir yaşanmış olay olmadığını, aynı zamanda güçlü bir ulusun yeniden doğuşunun simgesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel...

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel gerçekleştirildi. Panele Vali Selçuk Aslan(sol 3) da katıldı.

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel...

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel gerçekleştirildi. Panele Vali Selçuk Aslan(sol 3) da katıldı.

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