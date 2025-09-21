Karabük ve Şırnak Adalet Binaları İhaleleri Yarına Yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük ve Şırnak yeni adalet binalarının ihalelerinin yarın gerçekleştirileceğini; projelerin teknik ve kapasite detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:30
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük ve Şırnak için planlanan yeni adalet binalarının ihalelerinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonu doğrultusunda adımları kararlılıkla attıklarını belirtti. "Şehirlere sadece fiziki yapılar değil aynı zamanda güven kapısı olan adalet binaları kazandırdıklarını" ve "İnsan odaklı adalet anlayışıyla hizmetlerimizin erişilebilirliğini ve etkinliğini daha da artırıyoruz" ifadelerini kullandı. "Karabük ve Şırnak illerimize değer katacak yeni adalet binalarımızın ihalelerini yarın gerçekleştireceğiz."

Karabük Adalet Binası

23 bin 453 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak olan Karabük adalet binası; bodrum, zemin ve 4 kat, 54 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 21 duruşma salonu, İcra Dairesi, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çocuk Adalet Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile toplam 262 araçlık otoparktan oluşacağı bildirildi.

Şırnak Adalet Binası

Şırnak adalet binasının ise 20 bin 860 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağı; bodrum, zemin ve 2 kat, 60 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 16 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı/konferans salonu ve toplam 188 araçlık otoparktan oluşacağı paylaşıldı.

Tasarım, Güvenlik ve Hedef

Tunç, projelerin depreme dayanıklı ve modern mimari ile tasarlanacağını, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağını belirterek yeni binaların yargı mensuplarına, adalet teşkilatına ve vatandaşlara hak ettikleri çalışma ve hizmet ortamını sağlayacağını vurguladı. "Yeni adalet binalarımız şimdiden şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Tunç'un paylaşımında, yapılması planlanan adalet binalarının görselleri de yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada "Karabük ve Şırnak illerimize değer katacak yeni adalet binalarımızın ihalelerini yarın gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi. Tunç'un paylaşımında, yapılması planlanan adalet binalarının görselleri de yer aldı.

