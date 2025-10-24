Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Valilikten açıklama

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi. Olay, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi.