Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Karabük'te Bolkuş-Balıkısık arasındaki Karabük-Zonguldak demir yolu hattında heyelan meydana geldi; hat ikinci duyuruya kadar kapatıldı, aktarma ile ulaşım sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:00
Valilikten açıklama

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi. Olay, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

