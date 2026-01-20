Karacabey'de Sömestr Coşkusu: Ergün Koç Kültür Merkezi'nde Çocuk Etkinlikleri

Karacabey Belediyesi'nin geleneksel sömestr etkinlikleri Ergün Koç Kültür Merkezi'nde başladı; Bubble Show, Hacivat-Karagöz, bilim şovları ve ücretsiz ulaşım sunuluyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:40
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:40
Karacabey Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel düzenlenen geleneksel sömestr çocuk etkinlikleri, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde coşkulu bir açılışla başladı. Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Pazartesi akşamı başlayan program, çocuklara dopdolu ve neşeli bir tatil sunmayı hedefliyor.

Açılışta neler yaşandı?

Açılış günü sahnelenen Bubble Show, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli oyunlar miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Salonun her köşesini neşe ve kahkahalarla dolduran etkinlikler, çocukların ilgisini çeken interaktif içeriklerle desteklendi ve aileler de mutluluğa ortak oldu.

Ücretsiz ulaşım kolaylığı

Etkinliklere katılımı artırmak ve ailelerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla Karacabey Belediyesi, etkinlikler boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Belediye binası önünden saat 18.00 ve 18.30'da hareket edecek araçlar, 19.00'da başlayan programlara güvenli ve rahat ulaşım sağlayacak. Etkinlikler 30 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

Eğlenceyle birlikte öğrenme

Sömestr programı, sadece eğlence değil; aynı zamanda öğrenme odaklı etkinlikler de içeriyor. Program kapsamında Bubble Show'lar, Bilgi yarışmaları, Geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu, jonglör ve sirk gösterileri ile bilim deney şovları yer alıyor. Hazırlanan gösteriler, çocukların hayal gücünü ve merak duygusunu geliştirmeyi, sosyal becerilerini desteklemeyi amaçlıyor.

Başkan Karabatı'dan davet

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliklerin çocuklar için büyük önem taşıdığını vurguladı ve tüm aileleri programa davet etti. Başkan Karabatı'nın sözleri şöyle: "Çocuklarımızın tatillerini mutlu, verimli ve güzel hâtıralarla geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız her çalışmanın en büyük karşılığıdır."

Başkan Karabatı ayrıca, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini verimli, eğlenceli ve güzel hâtıralarla geçirmelerini istiyoruz. Karacabey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz sömestr etkinliklerimizle onların yüzlerindeki tebessüme ortak oluyoruz. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini, birlikte keyifli vakit geçireceğimiz bu özel etkinliklere davet ediyorum." dedi.

Karacabey Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel çalışmaları, ailelerin takdirini toplarken, sömestr etkinlikleri ilçede tatilin en renkli adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

