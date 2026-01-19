Karacabey Kahveciler Odası Başkanlığını Selçuk Aytaş Kazandı

Karacabey Kahveciler Odası seçimlerini 140 oyla Selçuk Aytaş kazandı. 392 üye oy kullandı, 16 oy geçersiz sayıldı; yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:42
Karacabey Kahveciler, Aşçılar, Köfteciler, Gazozcular ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimleri Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde tamamlandı. Yapılan genel kurulda başkanlık yarışını 140 oy alan Selçuk Aytaş kazandı.

Genel kurulda Divan Başkanlığını BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu yürüttü. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu okunup oylandı; mevcut Başkan Burhan Altıntaş ve yönetimi geçerli oylarla aklandı. Başkan Altıntaş, "Bugüne kadar olduğu gibi bir dönem daha göreve talibiz. Üyelerimiz için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Başkan adaylarından Talip Akın ise yaptığı konuşmada oda yönetimine talip olduklarını ve üyelerin oylarını istediklerini belirtti.

Seçimlerde söz alan Selçuk Aytaş, başkan seçilmesi halinde yönetimin daha ulaşılabilir, şeffaf ve katılımcı olacağını vurguladı: "Amacımız koltuk değil; esnafımızın yükünü hafifletmek, sorunlarını doğru mercilere taşımak ve oda-üye ilişkisini güçlendirmek. Bu göreve iki dönem için adayım. Koltukları uzun süreli şekilde zapt etmeye gerek yok. Esnaf odalarında gençlerin önünün açılması, yeni fikirlerin ve yeni bakış açılarının yönetime yansıması gerekiyor."

Oy Dağılımı ve Katılım

Seçimlerde kayıtlı 574 üyeden 392 kişi oy kullandı; 16 oy geçersiz sayıldı. Yarışta mevcut başkan Burhan Altıntaş mavi listeyle, Selçuk Aytaş kırmızı listeyle, Talip Akın ise beyaz listeyle yer aldı. Sayım sonucunda Selçuk Aytaş 140 oy, Burhan Altıntaş 130 oy ve Talip Akın 106 oy aldı.

Bu sonuçla Selçuk Aytaş, Karacabey Kahveciler, Aşçılar, Köfteciler, Gazozcular ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın yeni başkanı oldu.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları

Başkan Selçuk Aytaş yönetim kurulunda asil üyeler olarak İsa Akgül, Halil İbrahim Dova, Özcan Özkan, Ercan Kaplan, Oray Durmuş ve Nurten Küçük Bulut ile göreve başlayacak.

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Recep Tosun, Konuralp Aydın, Züleyhan Aba, Selcan Gökdemir, Burhan Esen, Caner Yemişçi ve Necip Melih Dağlı olarak belirlendi.

Denetim Kurulu asil üyeleri Semih Uçgun, Süleyman Çakar ve Ozan Tosun, denetim kurulu yedek üyeleri ise Şenol Gökçe, İbrahim Akgül ve Alihan Taşar oldu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

