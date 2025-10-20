Karacabey: Ormanların Direnci İklim Mücadelesinin Anahtarı

OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemini ve OGM'nin 186 yıllık tecrübesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 13:49
İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda önemli mesajlar

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İstanbul Orman İnovasyon Haftası" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar, ormanların da dirençli olması, dirençli hale getirilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 186 yıllık tecrübesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu tecrübeyi dünyanın gelişen şartları ve teknolojileriyle birleştirerek çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansını

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Orman İnovasyon Haftası’na (IFIW) katılarak konuşma yaptı.

