Karaciğer Naklinin Öncüsü Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Hayatını Kaybetti

Dünyanın önde gelen organ nakli uzmanlarından biri olarak tanınan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında vefat etti. Kalayoğlu, Türk tıbbında karaciğer nakli yapan ilk doktor unvanını taşıyordu.

Sıhhat Sorunları ve Son Dönemi

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren Kalayoğlu, uzunca bir süre dements tedavisi gördü. İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren ünlü cerrah, tıbba yaptığı katkılarla hafızalarda kalmaya devam edecek.

Başarıları ve Mirası

Bugüne kadar 1500'ün üzerindeki nakil operasyonuyla tanınan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, alanında dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak gösteriliyordu. Türk tıbbına yaptığı katkılar, onun mirası olarak gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.