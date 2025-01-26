Karadağ'da Öğrenciler, 13 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırıya Tepki Gösterdi

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıya karşı öğrenciler, başkent Podgoritsa'da bir araya gelerek eylem yaptı.

''Yarın Nerede?'' İsimli Grubun Eylemi

Eylem, ''Yarın Nerede?'' isimli öğrenci grubu tarafından organize edildi. Protesto sırasında toplanan göstericiler, ''öğrenciler şiddete karşı'' yazılı pankartlar taşıyarak seslerini duyurdu.

Protesto gösterisi, İçişleri Bakanlığı önünden başlayarak Karadağ Meclisi'ne doğru yürüyüşle devam etti. Göstericiler, ''koltuğa yapışanlar'' ve ''pes etmek yok'' sloganları attı. Ölen 13 kişi için 13 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Görevden Alma Talepleri

Öğrenciler, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic ve İçişleri Bakanı Danilo Saranovic'in görevden alınmasını talep etti. Eylemde konuşma yapan grup temsilcisi Itana Dragojevic, talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edeceklerini duyurdu.

Dragojevic, şu ifadeleri kullandı: ''Silah bulundurma konusunda kurumların daha etkin çalışmasını, vatandaşlık eğitiminin geri getirilmesini ve psikolojik danışmanlık konusunun iyileştirilmesini talep ediyoruz.'' Başbakan Spajic'ten 1 Şubat'a kadar basın toplantısı düzenlemesini ve Cetinje'deki olayla ilgili şu ana dek atılan adımları açıklamasını istedi.

Başbakan 1 Şubat'a kadar harekete geçmezse, ''sivil itaatsizlik'' eylemleri düzenleyeceklerini belirten Dragojevic, ''Kaç kişi olduğumuzu görün ve işinizi yapmaya başlayın.'' dedi.

Cetinje'deki Saldırı

1 Ocak'ta Cetinje kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, Aco Martinovic, bar kavgası sonrası ruhsatsız silahıyla 12 kişiyi öldürmüş ve 4 kişiyi yaralamıştı. Yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13'e çıkmıştı. Saldırgan, polis tarafından kuşatıldıktan sonra intihar etti.

Yaralanan kişiler arasında Martinovic'in kız kardeşi ve 10 ile 13 yaşındaki iki kardeş de vardı. Olay sonrası Karadağ hükümeti, 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti.

Milli Güvenlik Konseyi, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik sert cezalar getirmeyi planladığını açıkladı.

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 13 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı protesto etmek için toplanan öğrenciler, başkent Podgoritsa'da eylem yaptı.

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 13 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı protesto etmek için toplanan öğrenciler, başkent Podgoritsa'da eylem yaptı.