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Karadağ'daki Silahlı Saldırıda En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Karadağ'da gerçekleşen silahlı saldırıda en az 10 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. İçişleri Bakanı, saldırganın yakalanması için seferber olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 00:47
Karadağ'daki Silahlı Saldırıda En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Karadağ'da Silahlı Saldırı: En Az 10 Ölü

Karadağ'ın güneyinde yer alan Cetinje kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Saldırının 45 yaşındaki Aco Martinovic tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, düzenlediği basın toplantısında, Martinovic'in, Cetinje'ye bağlı Bajice bölgesindeki bir barda ateşli silah kullanarak saldırıda bulunarak en az 10 kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Bakan, hayatını kaybedenler arasında bar sahibi ve reşit olmayan iki çocuğun bulunduğunu belirtti.

Olayın Ardından Alınan Önlemler

Saranovic, olayın ardından emniyet güçlerinin saldırganı yakalamak için harekete geçtiğini vurgulayarak, "Tek odağımız saldırganı tutuklamak. Bu arada Martinovic, akrabalarından da birkaç kişiyi öldürdü," dedi. Vatandaşlara, saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Ulusal Hükümet ve Dış İlişkiler

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, yaşanan trajediden derin endişe duyduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Başbakan Milojko Sapjic de yaralanan kişilerin tedavi edildiği Karadağ Klinik Merkezine giderek durumlarını kontrol etti ve yaralıların ameliyata alındığını belirtti.

Karadağ hükümeti, saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti. Bölge ülkeleri Sırbistan, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan ise taziye mesajları yayımlandı.

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