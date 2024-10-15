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Karadağ Nüfusu 623 Bin 633'e Ulaşarak Güncellendi

Karadağ'daki nüfus sayımı sonuçları açıklandı; nüfus 623 bin 633 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:21
Karadağ Nüfusu 623 Bin 633'e Ulaşarak Güncellendi

Karadağ'ın Nüfusu 623 Bin 633 Olarak Belirlendi

Aralık 2023'te gerçekleşen nüfus sayımının sonuçları, Karadağ İstatistik Kurumu (MONSTAT) tarafından açıklandı. Ülkenin toplam nüfusu 623 bin 633 kişi olarak kaydedildi.

Nüfusun Dini Dağılımı

Açıklanan verilere göre, Karadağ'da yaşayanların %71,1'i Ortodoks, %19,99'u Müslüman ve %3,27'si Katolik olarak kendilerini tanımlıyor.

Etnik Kimlikler ve Yaş Dağılımı

Ülkede yaşayanların %41,12'si Karadağlı, %32,93'ü Sırp, %9,45'i Boşnak, %4,97'si Arnavut ve %2,06'sı Rus olarak belirlenmiştir. Nüfusun yaş ortalaması ise 39 olarak ifade edilmektedir.

Konuşulan Diller

Nüfusun %34,52'si Karadağca, %43,18'i ise Sırpça konuşmaktadır. Karadağ'da daha önce 2003 ve 2011 yıllarında da nüfus sayımları yapılmıştı.

Karadağ'daki nüfusun cinsiyet dağılımı ise %49,2 erkek ve %50,8 kadın olarak kaydedilmiştir.

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