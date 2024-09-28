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Karadeniz 9. Kitap Fuarı Samsun'da Başladı

Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kapılarını açtı. Ücretsiz etkinlikler 6 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:37
Karadeniz 9. Kitap Fuarı Samsun'da Başladı

Karadeniz 9. Kitap Fuarı Açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da büyük bir etkinlikle başladı.

Vali Tavlı: “Kitaplar Bizim İçin Birer Dost”

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitapların bilgi ve bilime ulaşma yolundaki en önemli kaynaklardan biri olduğunu belirtirken, "Kitaplar hayal gücümüzü besler ve eleştirel düşünme yeteneğimizi artırır. Bu etkinlik, Samsun'un kitap okuma kültürünü teşvik etmesinde büyük bir fırsattır," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı: “Öğrenciler İçin Önemli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fuarın herkes için mutlu bir deneyim sunduğunu vurguladı ve öğrencilerin etkinliğe katılımını desteklemek için şehrin ulaşımını ücretsiz hale getirdiklerini ifade etti.

Fuarın Katılımcı Sayısı 250’yi Aştı

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu yıl fuara 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirterek, 72 kültürel etkinlik ve 300'den fazla imza günü yapılacağını açıkladı. Katılımcıların fuar boyunca web siteleri üzerinden etkinlikleri takip edebileceğini ifade etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği: “Okuma Alışkanlığına Dikkat”

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak, fuarların okuma kültürünün yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklarıyla etkinliklere katılmasının önemini dile getirdi.

Açılışta, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır da yer aldı. Fuara giriş ve tüm etkinlikler ücretsiz olup, etkinlik 6 Ekim'e kadar 10.00-19.30 saatleri arasında ziyarete açık kalacaktır.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9....

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara ilgi gösterdi.

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