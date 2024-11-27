Karadeniz Bölgesi'nde Karla Mücadele Devam Ediyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de Yoğun Karla Mücadele

Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları, üçüncü gününde de hız kesmeden sürüyor. Giresun'daki etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 76 köy yolundan 40'ı ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, Alucra'da 3, Dereli'de 17, Espiye'de 8 ve Yağlıdere'de 8 olmak üzere halen kapalı olan 36 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Rize'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Çamlıhemşin ilçesindeki 6 ve İkizdere ilçesindeki 9 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

Artvin'de Ulaşım Sorunları Yaşanıyor

Artvin ve ilçelerinde kar nedeniyle 35 köye ulaşım sağlanamazken, merkezi alanda 1, Ardanuç'ta 13, Şavşat'ta 3 ve Yusufeli'nde 18 köy yolu kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ordu'da Yoğun Çalışmalar Sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, bazı ilçelerde kar kalınlığının yer yer 85 santimetreye ulaştığı ifade edildi. Ekipler, 259 iş makinesiyle 615 personel ile gece gündüz demeden yolları açmak için çalışıyor. Şu ana kadar 1400 kilometre yol ağının ulaşıma açıldığı belirtilirken, 42 mahalleye hasta ve cenaze ulaşımı sağlanması için müdahalelerde bulunuluyor.

Bayburt ve Gümüşhane'de Kar Mücadelesi

Bayburt'ta 3 gündür eğitime ara verildi ve köy yolları kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Ayrıca, kent merkezinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de ise İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Merkezde 2, Kürtün'de 8 ve Torul'da 5 olmak üzere toplam 15 köyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri şehirler arası yollarda, il ve ilçe belediyeleri ise mahalle ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Giresun'da karla mücadele çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da karla mücadele çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.