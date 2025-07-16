Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Rize gibi şehirlerde birbirinden etkileyici etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da Anma Programı

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda başlatılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden etkinlikte, bayrak koşusuna katılan sporcular, taşıdıkları sancağı Vali Aziz Yıldırım'a teslim etti.

Programda konuşan Vali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain saldırılara değinerek, “O gece Türkiye'nin tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet olarak bir araya geldik,” dedi. Etkinliği takip edenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekrandan izleme fırsatı buldular.

Ayrıca, Trabzon ve Giresun İHH Arama ve Kurtarma ekipleri, Çaykara ilçesindeki 3.200 rakımlı Kırklar Dağı'na yürüyüş düzenleyerek, zirvede Türk bayrağı açtılar.

Artvin Etkinlikleri

Artvin'deki etkinlikler, “Zaferin Adı Türkiye” temasıyla başladı. Atapark Meydanı'ndaki yürüyüşte, yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı taşındı. Vali Turan Ergün, 15 Temmuz’un milletin bağımsızlık ve irade mücadelesinin sembolü olduğunu ifade etti.

Bayburt’ta Coşkulu Kutlamalar

Bayburt’ta cirit atları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, Vali Mustafa Eldivan önemli bir konuşma yaptı. “15 Temmuz'un simgesi haline gelen şehitlerimizi asla unutmamalıyız,” dedi. Etkinlik, yerel sanatçıların dinletileriyle son buldu.

Gümüşhane ve Giresun’da Hüzün ve Coşku

Gümüşhane’de yürüyüş ve konuşmalarla sürdürülen etkinlikte, Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurguladı. Giresun’da ise Debboy mevkiinde yapılan yürüyüşle birlikte çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Ordu ve Rize Programları

Ordu'da düzenlenen etkinlikte Vali Muammer Erol, bu tür ihanetlerin bir daha yaşanmaması için herkesin sorumluluk taşıdığını ifade etti. Rize'de ise yürüyüş, İl Müftülüğü'nün Kur'an-ı Kerim okumasıyla devam etti. Vali İhsan Selim Baydaş, “15 Temmuz özgürlüğün bir simgesi oldu,” dedi.

Tüm bu etkinlikler, Türk milletinin iradesini ve bağımsızlığını bir kez daha vurgularken, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını bir kez daha ifade ettiler.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.