Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri!

Karadeniz'deki illerde, 28 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Özellikle doğu bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yaşadığı aksaklıkları minimize etmek için yoğun bir çalışma sergiliyor.

Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi?

Ordu, Sinop, Rize ve Artvin valilikleri, 28 Şubat Çarşamba günü için tatil kararlarını duyurdu. Bu karar, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar göz önünde bulundurularak alındı.

Artvin'de Buzlanma Riski

Artvin Valiliği, kar yağışının sona ermesine rağmen buzlanma tehlikesinin sürdüğünü belirterek il merkezi ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda 28 Şubat tarihinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Sinop'ta Taşımalı Eğitime Tatil

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte, Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 28 Şubat günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Rize'de Hedeflenen Güvenlik

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarının etkisiyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde 28 Şubat tarihinde okulların tamamen tatil edildiğini açıkladı. Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.

Ordu’da Eğitimde Aksama

Ordu Valiliği, Gürgentepe ilçesindeki tüm okulların, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde belirli okulların 28 Şubat günü tatil edildiğini bildirdi. Gürgentepe’deki tüm okullar kapalı kalırken, Akkuş’ta Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi eğitime devam etti. Bunun yanında, eğitim yapılmayan okullarda görevli hamile ve engelli kamu çalışanları için idari izin verildi.

Bölgedeki kar yağışının ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle ilgili belediyelerin ve valiliklerin önlemleri devam edecek.