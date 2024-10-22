Karadeniz'de Boğulma Olayları Üzerine Önemli Araştırma

Karadeniz'de Boğulma Vakalarına Dikkat!

Karadeniz'e kıyısı olan illerdeki boğulma olaylarının 2012-2022 yılları arasında erkeklerin büyük çoğunluğunu etkilediği belirlendi. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam tarafından gerçekleştirilen çalışma, Afet ve Risk Dergisi'nde yayımlandı.

Önemli İstatistikler

Bu araştırmaya göre, bu dönemde yaşanan 554 olayda, boğulma tehlikesi geçiren 648 kişiden 304'ü yaşamsal kayıplar yaşadı. En fazla boğulma olayı ise 2022 yılında, 93 kişi ile gözlemlenirken, en az olay 2020 yılında 16 kişi ile kaydedildi.

Boğulma Vakalarının Dağılımı

Boğulma vakalarının %80'i

Farkındalık ve Eğitim Önerileri

nedeniyle gerçekleşirken, olaylara karışan erkeklerin %50'sinin kurtulduğu, kadınlarda bu oranın %75'e ulaştığı görüldü. Olayların yoğunluğu Orta Karadeniz'de, yaşam kaybı ise Batı Karadeniz'de en fazla yaşandı. Türkiye'nin bu bölgesinde, boğulma olayları Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun... gibi illerde sıklıkla gündeme geliyor.

Çalışma, yaz aylarında özellikle gençler için çeken akıntılar ve boğulma olayları konusunda farkındalık artırmanın önemini vurguladı. Ayrıca, çeken akıntıların tehlikeleri için mobil uygulamaların geliştirilmesi önerildi.

Bu araştırma, boğulma olayları sırasında kurtarma girişimlerinde bulunanların da tehlike altında olduğunu ve kurtarma yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin bu tür durumlarda tedbir almaları gerektiğini belirtiyor. Güvenli kurtarma tekniklerinin öğretilmesi ve ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması, boğulma vakalarının azaltılmasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Çocuklar için Bilinçlendirme Önerisi

Ayrıca, Karadeniz Bölgesi'nde çocukların bu süreçte ciddi risklerle karşılaşabileceği vurgulanarak, çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiği açıklandı.