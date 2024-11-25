Karadeniz'de Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını Etkiliyor

Karadeniz'de Balıkçılar Olumsuz Hava Koşulları ile Mücadele Ediyor

Karadeniz'de son iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balık avcılığını önemli ölçüde olumsuz etkiliyor.

Sinop Limanı'ndaki Bekleyiş

Türkiye’nin farklı kentlerinden Sinop'a avcılık yapmak üzere gelen balıkçılar, bölgedeki sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamıyor. Kent limanında bekleyen çok sayıda balıkçı teknesi, hava şartlarının normale dönmesini beklemekte.

Balık tezgahları da bu olumsuz hava koşullarından nasibini alarak büyük oranda boş kalmış durumda. Balık azlığı nedeniyle bazı tezgahlar tamamen kapatılırken, açık kalanlarda ise sınırlı miktarda palamut satışa sunuluyor.

Balıkçıların İfadeleri

Balıkçı Savaş Özaltun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür hava şartlarının balık avcılığına müsaade etmediğini belirtti. Özaltun, "İki gündür hava şartlarından ötürü avcılık olmuyor. O nedenle tezgahlar boş kaldı. Bir iki gün daha böyle devam edecek gibi görünüyor," şeklinde konuştu.

Yük Gemileri de Beklemede

Bu arada, balıkçı teknelerinin yanı sıra, uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisi de Sinop'un güneyinde bulunan iç liman mevkisinde beklemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karadeniz'de iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor. Avcılık yapmak için Türkiye’nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen, ancak bölgede devam eden sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların kent limanındaki bekleyişleri sürüyor.

Karadeniz'de iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor. Avcılık yapmak için Türkiye’nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen, ancak bölgede devam eden sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların kent limanındaki bekleyişleri sürüyor.