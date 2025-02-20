Karadeniz'de Olumsuz Hava Şartları, 1537 Yerleşim Yerini İzole Etti

Karadeniz'deki Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Engelliyor

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta etkili olan kar yağışı sonucu 1537 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Trabzon'da Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Trabzon ilinde 373 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Özellikle Akçaabat'ta 29, Araklı'da 20, Maçka'da 66 ve Sürmene'de 12 mahallede ulaşım tamamen durdu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Rize'de 208 Köy Yolu Kapanmış Durumda

Rize'de iki gündür süren kar yağışı, 208 köy yolunun kapanmasına neden oldu. En çok etkilenen bölgeler arasında il merkezi ile Ardeşen ve İkizdere yer alıyor. İl Özel İdaresi, 46 iş makinesi ve 101 personel ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin, Giresun ve Gümüşhane'deki Durum

Artvin’de ise 87 köy yolu ulaşıma kapandıken, Giresun'da toplam 474 köy yolu kapalı. Gümüşhane'de durum daha da kritik; burada 228 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Valilikler, çeşitli ekiplerle kapalı yolların açılması için seferberlik ilan etmiş durumda.

Ordu ve Bayburt'ta Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Ordu'da kar yağışı sonucu 97 mahalle yolunda ulaşım imkânsız hale gelirken, Bayburt'ta da 70 köy yolunun kapandığı bildirildi. Her iki şehirde de kamu ve belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Karadeniz bölgesinde yaşanan bu olumsuz hava koşulları, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilemenin yanı sıra ulaşımda da büyük aksamalara neden oluyor. Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Trabzon'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından şehir merkezindeki Atatürk Köşkü, beyaz örtüyle kaplandı.

Trabzon'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından şehir merkezindeki Atatürk Köşkü, beyaz örtüyle kaplandı.