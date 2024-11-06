Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi

Karadeniz Kıyılarındaki Yosunlar Ekonomiye Kazandırılacak

Sinop'ta hayata geçirilen "Büyük Temizlik" projesi, deniz kıyılarında biriken yosunları biyoplastik ve gübre üretiminde kullanmayı hedefliyor. Sinop Üniversitesi öncülüğündeki bu girişim, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesinde destekleniyor.

Çevresel Problemlere Çözüm Arayışı

Proje ile deniz yosunlarının su kirliliğine olan olumsuz etkileri azaltılarak, aynı zamanda ekonomik potansiyelleri değerlendirilecek. Avrupa Birliği'nden destek alan projeye, Marmara Belediyeler Birliği, Batum Devlet Üniversitesi ve Şumnu Üniversitesi de katkıda bulunuyor.

Bilim Dünyasından Önemli Açıklamalar

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat, projenin tanıtımında, bilim camiasının Karadeniz'deki çevresel sorunlara çözümler geliştirmeye çalıştığını vurguladı. Kjıyılarda toplanan yosunların, Karadeniz havzasında kirlilik yaratan etkenlerden biri olduğunu belirten Bat, bu projeyle yasunların gübre ve biyoplastik üretiminde kullanılacağını duyurdu.

Proje Uygulama Tarihleri ve Hedefler

Projenin 2025’in ilk çeyreğinde hayata geçirileceği ifade ediliyor. Bat, projenin, Türkiye dahil olmak üzere toplam yedi ülkeyi kapsadığını belirterek, makro alglerin ötrofikasyon üzerindeki etkilerinin inceleneceğini söyledi. Bu bağlamda, bilimsel araştırmalar için kapsamlı bir metodolojinin oluşturulacağı ve laboratuvar altyapılarının güçlendirileceği de vurgulandı.

Çevre Bilincini Artırma Çabaları

Prof. Dr. Bat, projenin yalnızca teknolojik gelişim değil, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı da hedeflediğini belirtti. Eğitim oturumları, çalıştaylar ve uluslararası konferanslar düzenlenerek, deniz yosunları ve ötrofikasyon konularında kamuoyunda farkındalık yaratılacak.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Ortak Hedefler

Bat, projeye katılan tüm bireylerin ve kuruluşların ortak bir hedef doğrultusunda Karadeniz bölgesine değer katmayı amaçladığını söyledi. Proje, deniz yosunlarının çevresel ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ile Karadeniz’i koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Sinop'ta uygulamaya konulan "Büyük Temizlik" projesi kapsamında deniz kıyılarında oluşan yosunlardan gübre ve biyoplastik üretilecek. Sinop Üniversitesi öncülüğünde Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen projeyle deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkileri azaltılarak, ekonomik açıdan değerlendirilmesi hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde yapıldı.

Sinop'ta uygulamaya konulan "Büyük Temizlik" projesi kapsamında deniz kıyılarında oluşan yosunlardan gübre ve biyoplastik üretilecek. Sinop Üniversitesi öncülüğünde Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen projeyle deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkileri azaltılarak, ekonomik açıdan değerlendirilmesi hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde yapıldı.