Karadeniz'deki Su Ürünleri Sektörü İçin Hedeflenen Çalıştay

Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı

Sinop'ta 23-24 Eylül tarihlerinde "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" düzenlenecek. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından gerçekleştirilecek bu önemli etkinlik, Karadeniz'e kıyısı bulunan illerdeki kalkınma ajanslarını bir araya getirecek.

Katılımcılar ve Amaç

Çalıştaya KUZKA'nın yanı sıra Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı temsilcileri katılacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi de destek verecek.

Bu çalıştayda, Karadeniz su ürünleri sektöründe güncel bilgilerin paylaşılması, sektör paydaşlarıyla etkileşimin artırılması ve ortak bir gündem oluşturulması amaçlanıyor.

Çalıştayın İçeriği

Çalıştay, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek. İlk günde, su ürünleri avcılığı, işleme ve yetiştiriciliği konularında çeşitli paneller düzenlenecek. Çalıştayın sonunda katılımcılar, Sinop'taki su ürünleri işleme tesislerine saha gezisi gerçekleştirecek.

İkinci günde ise Karadeniz'e kıyısı bulunan yedi kalkınma ajansı, "Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi" başlığı altında ortak bir oturumda sektörle ilgili konuları ele alacak. Böylece yerel kalkınma hamlelerinin tetiklenmesi ve su ürünleri alanında ortak bir gündem oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.