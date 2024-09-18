DOLAR
34,09 -0,07%
EURO
38 -0,13%
ALTIN
2.817,5 -0,1%
BITCOIN
2.034.055,37 0,7%

Karadeniz'deki Su Ürünleri Sektörü İçin Hedeflenen Çalıştay

Sinop'ta su ürünleri sektörü için geniş katılımlı bir değerlendirme çalıştayı düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:31
Karadeniz'deki Su Ürünleri Sektörü İçin Hedeflenen Çalıştay

Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı

Sinop'ta 23-24 Eylül tarihlerinde "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" düzenlenecek. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından gerçekleştirilecek bu önemli etkinlik, Karadeniz'e kıyısı bulunan illerdeki kalkınma ajanslarını bir araya getirecek.

Katılımcılar ve Amaç

Çalıştaya KUZKA'nın yanı sıra Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı temsilcileri katılacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi de destek verecek.

Bu çalıştayda, Karadeniz su ürünleri sektöründe güncel bilgilerin paylaşılması, sektör paydaşlarıyla etkileşimin artırılması ve ortak bir gündem oluşturulması amaçlanıyor.

Çalıştayın İçeriği

Çalıştay, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek. İlk günde, su ürünleri avcılığı, işleme ve yetiştiriciliği konularında çeşitli paneller düzenlenecek. Çalıştayın sonunda katılımcılar, Sinop'taki su ürünleri işleme tesislerine saha gezisi gerçekleştirecek.

İkinci günde ise Karadeniz'e kıyısı bulunan yedi kalkınma ajansı, "Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi" başlığı altında ortak bir oturumda sektörle ilgili konuları ele alacak. Böylece yerel kalkınma hamlelerinin tetiklenmesi ve su ürünleri alanında ortak bir gündem oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor
2
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi
3
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası
4
UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor
5
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı
6
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Görüştü

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı