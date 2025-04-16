Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Kar Fırtınasının Ardından Yağmur Uyarısı

Kar yağışı şimdi sona erdi derken, Meteoroloji'den gelen yeni bir uyarı, hayatı tekrar etkileyecek sağanak yağışların kapıda olduğunu gösteriyor. Nisan ayının başlarından itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası yerini güneşli günlere bırakmış olsa da, bu güzellik çok uzun sürmeyecek.

Yağışların Başlama Tarihleri

Uzmanların hazırladığı raporlara göre, Türkiye genelinde 19 Nisan Cumartesi günü yağışlı hava tekrar etkisini gösterecek. Özellikle Karadeniz üzerinden gelecek yağışların, hafta sonu birçok bölgede etkili olması bekleniyor.





Hangi İllerde Sağanak Yağış Olacak?

Orta ve Batı Karadeniz: Cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi: Pazar günü bu bölgenin bazı kesimlerinde benzer yağışlar görülebilir.

Pazar günü bu bölgenin bazı kesimlerinde benzer yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu Bölgesi: Özellikle doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olabilir.

Özellikle doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Doğusu: Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.

Dikkatli Olun! Hafta sonu hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmanızda yarar var. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkatle takip edin.