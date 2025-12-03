Karadeniz Ereğli'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

Ereğli'de motosikletli iki kişinin iş yerine silahlı saldırısı, polis operasyonuyla aydınlatıldı; E.K. tutuklandı, T.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:32
Karadeniz Ereğli'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Olayın ayrıntıları ve emniyetin çalışması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede çözüldü.

İlçede faaliyet gösteren iş yerinde, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahla ateş edildi ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yapılan titiz çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirenlerin T.K. (54) ve E.K. (39) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı; olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve şarjöründeki mermiler muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli T.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLE GELEN İKİ KİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLE GELEN İKİ KİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SİLAHLI SALDIRI, POLİS EKİPLERİNİN HIZLI VE TİTİZ ÇALIŞMASIYLA KISA SÜREDE AYDINLATILDI.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLE GELEN İKİ KİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite
2
Avcılar'da Trafik Tartışması Cinayetle Sonlandı: Kamera Görüntüsü Ortaya Çıktı
3
Manisa'da 'Mahalle Afet Gönüllüleri' Başlıyor — 72 Saatlik Eğitimle İlk Müdahale
4
Laparoskopik Cerrahiyle Hızlı İyileşme ve Onkoplastik Yaklaşımlar
5
Bursa'da 3 Milyonluk Kaçak Cep Telefonu ve USB Kablo Operasyonu
6
Kefken Açıklarında Gemi Yangını: 25 Mürettebat Kurtarıldı, Hastaneye Sevk Edildi
7
Yenişehir'de kayıp: Mantar toplamak için giden İsmail Kaya'dan haber yok

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği