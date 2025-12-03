Karadeniz Ereğli'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Olayın ayrıntıları ve emniyetin çalışması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede çözüldü.

İlçede faaliyet gösteren iş yerinde, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahla ateş edildi ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yapılan titiz çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirenlerin T.K. (54) ve E.K. (39) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı; olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve şarjöründeki mermiler muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli T.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

