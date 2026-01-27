Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 'Gençlik Kampları' programında Başkan Vekili Eray Karadeniz öğrencilerle buluştu; sınava hazırlanan gençler Marmaracık’taki kampta motivasyon depoladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:40
Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Vekili Eray Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Öğrencilerle Buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği Gençlik Kampları programı ile gençlere moral ve destek sundu. Program kapsamında öğrenciler, sınav maratonunda yaşadıkları stresi azaltmayı hedefleyen çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

Kampın Kapsamı ve Etkinlikler

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan ve Bilgi Evleri’nde LGS’ye hazırlanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Marmaracıktaki kamp alanında gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Eğitimle eğlenceyi birleştiren etkinlikler, öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak biçimde planlandı.

Kamp, yarıyıl tatilinde düzenlendi ve öğrenciler dört gün boyunca farklı atölye, takım çalışması ve motivasyon etkinliklerine katılarak hem öğrendi hem moral depoladı.

Başkan Vekili Karadeniz'in Mesajı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kampı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve gençlerden gelen soruları yanıtladı. Karadeniz, samimi bir atmosferde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Gaziosmanpaşa’da doğup büyümüş bir arkadaşınız, bir ağabeyiniz olarak bu ilçenin çocuklarına, gençlerine hizmet etmek en önemli görevlerimizden biri. Göreve başladığımız ilk günden bu yana ‘çocuklar ve gençler için çalışacağız’ mottosu ile hareket ediyoruz. Genç nüfusa sahip bir ilçe olmamız büyük şans. Sizlerin bakış açısı ve önerilerinden ilham almak bizim için çok kıymetli. Böylesine güzel bir yerde bizlere kamp programını gerçekleştirme imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, programı düzenleyen ve etkinlikte emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Gaziosmanpaşa Belediyesi, benzer kamp programlarının sayısını artırarak gençleri daha yakından tanımayı ve onların gelişimine daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, SINAVLARA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA...

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, SINAVLARA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA "GENÇLİK KAMPLARI" PROGRAMI DÜZENLEDİ. PROGRAM KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, SINAV MARATONUNDA YAŞADIKLARI STRESİ AZALTMALARI İÇİN HAZIRLANAN FARKLI AKTİVİTELERLE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRDİ VE MORAL BULDU.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, SINAVLARA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte
2
Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu
3
Nilüfer'de Çocuklar 'Sorumluluk'u Felsefe ile Keşfetti
4
Yalova'da Trafik Levhaları Sadeleştirildi: 628 Levha Kaldırıldı
5
JOB Young Talent 2026 Başvuruları Başladı: Yıldız Holding Staj Fırsatı
6
Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği
7
Gümbet Dolgu Alanı Halkın Kullanımına Açılıyor: 60 Tekneye 1,5 Milyon TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları