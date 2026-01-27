Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Vekili Eray Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Öğrencilerle Buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği Gençlik Kampları programı ile gençlere moral ve destek sundu. Program kapsamında öğrenciler, sınav maratonunda yaşadıkları stresi azaltmayı hedefleyen çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

Kampın Kapsamı ve Etkinlikler

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan ve Bilgi Evleri’nde LGS’ye hazırlanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Marmaracıktaki kamp alanında gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Eğitimle eğlenceyi birleştiren etkinlikler, öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak biçimde planlandı.

Kamp, yarıyıl tatilinde düzenlendi ve öğrenciler dört gün boyunca farklı atölye, takım çalışması ve motivasyon etkinliklerine katılarak hem öğrendi hem moral depoladı.

Başkan Vekili Karadeniz'in Mesajı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kampı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve gençlerden gelen soruları yanıtladı. Karadeniz, samimi bir atmosferde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Gaziosmanpaşa’da doğup büyümüş bir arkadaşınız, bir ağabeyiniz olarak bu ilçenin çocuklarına, gençlerine hizmet etmek en önemli görevlerimizden biri. Göreve başladığımız ilk günden bu yana ‘çocuklar ve gençler için çalışacağız’ mottosu ile hareket ediyoruz. Genç nüfusa sahip bir ilçe olmamız büyük şans. Sizlerin bakış açısı ve önerilerinden ilham almak bizim için çok kıymetli. Böylesine güzel bir yerde bizlere kamp programını gerçekleştirme imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, programı düzenleyen ve etkinlikte emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Gaziosmanpaşa Belediyesi, benzer kamp programlarının sayısını artırarak gençleri daha yakından tanımayı ve onların gelişimine daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, SINAVLARA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA "GENÇLİK KAMPLARI" PROGRAMI DÜZENLEDİ. PROGRAM KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, SINAV MARATONUNDA YAŞADIKLARI STRESİ AZALTMALARI İÇİN HAZIRLANAN FARKLI AKTİVİTELERLE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRDİ VE MORAL BULDU.