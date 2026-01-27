Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Nipah virüsünün nadir görülmesine rağmen yüksek ölüm oranı ve hızlı seyri nedeniyle küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

Bölgesel vakalar ve uluslararası endişe

Son günlerde Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, özellikle Kalküta ve çevresinde tespit edilen vakaların uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtığını belirten Dr. Hraloğlu, "Bölgesel görülen bu tür vakalar, küresel hareketlilik nedeniyle diğer ülkeler açısından da dikkatle izlenmelidir" uyarısında bulundu.

Bulaşma kaynakları ve risk grupları

Dr. Hraloğlu, Nipah virüsünün ilk olarak 1999 yılında Güneydoğu Asya’da tanımlandığını, virüsün temel kaynağının meyve yarasaları olduğunu ve insana enfekte hayvanlar veya insandan insana temas yoluyla bulaşabildiğini hatırlattı. "Özellikle solunum yolu salgıları ve vücut sıvılarıyla yakın temas halinde bulaş riski artmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanları ve hasta yakınları açısından ciddi bir tehdit oluşturur" dedi.

Belirtiler ve seyir

Hastalık genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Dr. Hraloğlu, ilerleyen dönemde bilinç değişikliği, havale, solunum yetmezliği ve ensefalit tablosunun gelişebileceğini, "Bazı vakalarda hastalık çok kısa sürede ağırlaşarak koma ve ölümle sonuçlanabilmektedir" diye belirtti. Bu nedenle erken tanı, izolasyon ve temaslı takibi hayati öneme sahiptir.

Tedavi ve korunma önlemleri

Hraloğlu, Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya spesifik antiviral tedavi bulunmadığını vurguladı. "Yoğun bakım desteği, solunum desteği ve komplikasyonların yönetimi tedavinin temelini oluşturur. Bu da korunma önlemlerini en az tedavi kadar önemli hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplumun bilinçli davranmasının kritik olduğunu belirten Hraloğlu, özellikle salgın bildirilen bölgelere seyahat edenlerin çiğ veya iyi yıkanmamış meyvelerden, açıkta satılan gıdalardan ve hayvan temasından kaçınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, şüpheli belirtiler görüldüğünde "zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, son seyahat ve temas öyküsü mutlaka hekimle paylaşılmalıdır" uyarısında bulundu.

Küresel risk ve sağlık altyapısının önemi

Dr. Hraloğlu, küreselleşme ve artan uluslararası seyahatler nedeniyle Nipah gibi zoonotik hastalıkların sınır tanımadığını belirterek, erken farkındalık, doğru bilgilendirme ve güçlü sağlık altyapısının olası salgınların önlenmesinde belirleyici rol oynayacağını ekledi.

