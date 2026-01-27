Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'

Dr. Müberra Hraloğlu, Nipah virüsünün yüksek ölüm oranı ve hızlı seyri nedeniyle küresel bir halk sağlığı tehdidi olduğunu; erken tanı ve korunmanın hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:10
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'

Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Nipah virüsünün nadir görülmesine rağmen yüksek ölüm oranı ve hızlı seyri nedeniyle küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

Bölgesel vakalar ve uluslararası endişe

Son günlerde Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, özellikle Kalküta ve çevresinde tespit edilen vakaların uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtığını belirten Dr. Hraloğlu, "Bölgesel görülen bu tür vakalar, küresel hareketlilik nedeniyle diğer ülkeler açısından da dikkatle izlenmelidir" uyarısında bulundu.

Bulaşma kaynakları ve risk grupları

Dr. Hraloğlu, Nipah virüsünün ilk olarak 1999 yılında Güneydoğu Asya’da tanımlandığını, virüsün temel kaynağının meyve yarasaları olduğunu ve insana enfekte hayvanlar veya insandan insana temas yoluyla bulaşabildiğini hatırlattı. "Özellikle solunum yolu salgıları ve vücut sıvılarıyla yakın temas halinde bulaş riski artmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanları ve hasta yakınları açısından ciddi bir tehdit oluşturur" dedi.

Belirtiler ve seyir

Hastalık genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Dr. Hraloğlu, ilerleyen dönemde bilinç değişikliği, havale, solunum yetmezliği ve ensefalit tablosunun gelişebileceğini, "Bazı vakalarda hastalık çok kısa sürede ağırlaşarak koma ve ölümle sonuçlanabilmektedir" diye belirtti. Bu nedenle erken tanı, izolasyon ve temaslı takibi hayati öneme sahiptir.

Tedavi ve korunma önlemleri

Hraloğlu, Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya spesifik antiviral tedavi bulunmadığını vurguladı. "Yoğun bakım desteği, solunum desteği ve komplikasyonların yönetimi tedavinin temelini oluşturur. Bu da korunma önlemlerini en az tedavi kadar önemli hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplumun bilinçli davranmasının kritik olduğunu belirten Hraloğlu, özellikle salgın bildirilen bölgelere seyahat edenlerin çiğ veya iyi yıkanmamış meyvelerden, açıkta satılan gıdalardan ve hayvan temasından kaçınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, şüpheli belirtiler görüldüğünde "zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, son seyahat ve temas öyküsü mutlaka hekimle paylaşılmalıdır" uyarısında bulundu.

Küresel risk ve sağlık altyapısının önemi

Dr. Hraloğlu, küreselleşme ve artan uluslararası seyahatler nedeniyle Nipah gibi zoonotik hastalıkların sınır tanımadığını belirterek, erken farkındalık, doğru bilgilendirme ve güçlü sağlık altyapısının olası salgınların önlenmesinde belirleyici rol oynayacağını ekledi.

DR. MÜBERRA HRALOĞLU, NİPAH VİRÜSÜNÜN NADİR GÖRÜLMESİNE RAĞMEN YÜKSEK ÖLÜM ORANI VE HIZLI SEYRİ...

DR. MÜBERRA HRALOĞLU, NİPAH VİRÜSÜNÜN NADİR GÖRÜLMESİNE RAĞMEN YÜKSEK ÖLÜM ORANI VE HIZLI SEYRİ NEDENİYLE KÜRESEL ÖLÇEKTE CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor
2
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
3
Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı
4
Kayseri'de II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı: Lezzet ve Teknolojide Yeni Dönem
5
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor
6
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'
7
Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları