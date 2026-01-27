Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor

Talas Belediyesi, geçmişin birikimini geleceğe aktarmaya adaylediği geleneksel el sanatlarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Talas’ın Zincidere Mahallesindeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatı içinde faaliyet gösteren, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM), ustalarının emekleriyle kültürel mirası yaşatmayı sürdürüyor.

Ustalara ulusal onur

TAREM bünyesinde görev yapan Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal, "Geleneksel El Sanatları - Ahşap ve Taş İşçiliği" dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına layık görülerek Talas’ın kültürel zenginliğini ulusal ölçekte temsil etme gururunu yaşadı.

"Bu sanatlar bizim kimliğimizdir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TAREM ustalarını makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yalçın, geleneksel sanatların yalnızca bir meslek olmadığını, aynı zamanda milletin hafızası olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Geleneksel El Sanatları - Ahşap ve Taş İşçiliği dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya hak kazanan Belediyemiz TAREM ustalarımızdan; Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal’ı tebrik ediyor, geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasında gösterdikleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum."

TAREM: Kültürel mirasın yaşayan okulu

TAREM, Zincidere’deki tarihi yapıları restore etmenin ötesinde, bu yapılara ruh veren ahşap ve taş işçiliği gibi geleneksel sanatları da gelecek kuşaklara aktarıyor. Ustaların aktardığı bilgi birikimi, Talas’ı geleneksel el sanatları alanında önemli bir merkez haline getiriyor.

Uluslararası iş imkânı ve sertifikasyon

TAREM kursiyerleri e-devletten sorgulanabilen sertifikalara sahip olurken, unutulmaya yüz tutan zanaat ve el sanatları geleceğe taşınıyor. Bu sertifikalar sayesinde kursiyerlere yurt içi ve uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğuyor.

Belediyecilikte kültür vurgusu

Başkan Yalçın’ın öncülüğünde yürütülen çalışma, belediyeciliği sadece hizmet üretmekle sınırlı görmeyip kültürü, kimliği ve toplumsal hafızayı koruyan bir yaşam standardı olarak ele alıyor. TAREM ile Talas, geleneksel el sanatlarını yaşatarak geleceğe taşımaya devam ediyor.

