Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor

Talas Belediyesi TAREM ustaları Şenel Doğan ve Ali İnal, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' seçilerek Talas’ın geleneksel el sanatlarını ulusal ölçekte temsil edecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:14
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor

Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor

Talas Belediyesi, geçmişin birikimini geleceğe aktarmaya adaylediği geleneksel el sanatlarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Talas’ın Zincidere Mahallesindeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatı içinde faaliyet gösteren, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM), ustalarının emekleriyle kültürel mirası yaşatmayı sürdürüyor.

Ustalara ulusal onur

TAREM bünyesinde görev yapan Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal, "Geleneksel El Sanatları - Ahşap ve Taş İşçiliği" dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına layık görülerek Talas’ın kültürel zenginliğini ulusal ölçekte temsil etme gururunu yaşadı.

"Bu sanatlar bizim kimliğimizdir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TAREM ustalarını makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yalçın, geleneksel sanatların yalnızca bir meslek olmadığını, aynı zamanda milletin hafızası olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Geleneksel El Sanatları - Ahşap ve Taş İşçiliği dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya hak kazanan Belediyemiz TAREM ustalarımızdan; Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal’ı tebrik ediyor, geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasında gösterdikleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum."

TAREM: Kültürel mirasın yaşayan okulu

TAREM, Zincidere’deki tarihi yapıları restore etmenin ötesinde, bu yapılara ruh veren ahşap ve taş işçiliği gibi geleneksel sanatları da gelecek kuşaklara aktarıyor. Ustaların aktardığı bilgi birikimi, Talas’ı geleneksel el sanatları alanında önemli bir merkez haline getiriyor.

Uluslararası iş imkânı ve sertifikasyon

TAREM kursiyerleri e-devletten sorgulanabilen sertifikalara sahip olurken, unutulmaya yüz tutan zanaat ve el sanatları geleceğe taşınıyor. Bu sertifikalar sayesinde kursiyerlere yurt içi ve uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğuyor.

Belediyecilikte kültür vurgusu

Başkan Yalçın’ın öncülüğünde yürütülen çalışma, belediyeciliği sadece hizmet üretmekle sınırlı görmeyip kültürü, kimliği ve toplumsal hafızayı koruyan bir yaşam standardı olarak ele alıyor. TAREM ile Talas, geleneksel el sanatlarını yaşatarak geleceğe taşımaya devam ediyor.

TALAS BELEDİYESİ, GEÇMİŞİN BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIYAN GELENEKSEL EL SANATLARINA VERDİĞİ DEĞERİ...

TALAS BELEDİYESİ, GEÇMİŞİN BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIYAN GELENEKSEL EL SANATLARINA VERDİĞİ DEĞERİ BİR KEZ DAHA TAÇLANDIRDI.

TALAS BELEDİYESİ, GEÇMİŞİN BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIYAN GELENEKSEL EL SANATLARINA VERDİĞİ DEĞERİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor
2
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
3
Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı
4
Kayseri'de II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı: Lezzet ve Teknolojide Yeni Dönem
5
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor
6
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'
7
Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları