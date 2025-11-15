Karadeniz Tabip Odaları Samsun'da Toplandı: Tekkeköy Dolgu Sahası ve Sağlık

Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Samsun'da toplandı; Tekkeköy'e planlanan 177 bin 641 m2'lik dolgu sahasının sağlık etkileri Prof. Dr. Ali Osman Karababa tarafından değerlendirildi.

Samsun Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantının açılışında söz alan Prof. Dr. Canan Seren, katılımcılara teşekkür ederek toplantının verimli geçmesini diledi.

"Yeni Dolgu Sahası ve Sağlığa Etkileri" sunumu

Programda konuşmacı olarak yer alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, "Yeni Dolgu Sahası ve Sağlığa Etkileri" başlıklı sunumunda projenin boyutlarını ve olası sağlık etkilerini paylaştı. Karababa sunumunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Söz konusu bölgeye dolgu alanı yapılacak. Dolgu alanı 177 bin 641 m2’lik bir alan. Dolgu miktarı 900 bin m3. Bunun karşılığı 2 milyon 700 bin ton kaya ve toprak dolgusu demek. Bunlar 20 tonluk damperle taşınsa 135 bin kamyona denk geliyor. Dolgu malzemesinin suda çözülmeyen kaya ve kırma taş olduğunu iddia ediyorlar. Su, parçalayıcı bir ögedir. Her şeye zarar verebilir. Bu dolgunun temel amacı fabrikada kapasite artışı."

Toplantının kapanışı

Program, Prof. Dr. Alpay Azap'ın "Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün" başlıklı sunumunun ardından katılımcıların değerlendirmeleri ile sona erdi.

