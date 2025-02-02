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Karadenizli Kadınlar, Yöresel Kıyafetleriyle Tekirdağ Şenliklerine Renk Katıyor

Karadenizli kadınlar, Tekirdağ’daki şenliklerde yöresel kıyafetleriyle geleneklerini yaşatıyor ve etkinliklere renk katıyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:06
Karadenizli Kadınlar, Yöresel Kıyafetleriyle Tekirdağ Şenliklerine Renk Katıyor

Karadenizli Kadınların Coşkulu Katkısı

Tekirdağ'da, Karadenizli kadınlar, yöresel kıyafetleriyle düzenlenen şenliklere katılarak etkinliklere
renk katıyor ve kültürel miraslarını yaşatıyor.

Yöresel Kıyafetlerin Önemi

Yayla şenlikleri, hamsi ve mıhlama festivali gibi etkinliklerde giydikleri kişiye özel tasarımlar ve canlı renklerle dikkat çeken yöresel kıyafetler, kültürel kimliklerinin birer sembolü olarak öne çıkıyor.

Hüsniye Topçu’nun Görüşleri

Tekirdağ'da yaşayan Trabzonlu Hüsniye Topçu, “Karadenizliler için memleketlerinden uzakta düzenlenen yerel şenlikler çok değerli.” diyerek, her etkinlikte yöresel giysileriyle katıldıklarını söyledi. Bu kıyafetlerin, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Fatma Serdar'ın Duyguları

Karadeniz'den uzak olmasına rağmen memleketini yaşatmaya devam eden Fatma Serdar, “Kültürümüzü, horonu, kemençeyi çok seviyoruz.” diye konuşarak, şenliklerin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

Dernek Faaliyetleri

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, derneklerinin yıllardır Tekirdağ'da Karadeniz kültürünü yaşatmak amacıyla şenlikler düzenlediğini ifade etti. Akyüz, “Yöresel kıyafetli kadınlar, şenliklerin en renkli ve eğlenceli öğeleridir.” diyerek, kültürel zenginliklerinin önemini vurguladı.

Tekirdağ'da yaşayan Karadenizli kadınlar, şenlik ve festivallerde giydikleri yöresel kıyafetlerle...

Tekirdağ'da yaşayan Karadenizli kadınlar, şenlik ve festivallerde giydikleri yöresel kıyafetlerle etkinliklere renk katarak kültürlerini yaşatıyor.

Tekirdağ'da yaşayan Karadenizli kadınlar, şenlik ve festivallerde giydikleri yöresel kıyafetlerle...

Tekirdağ'da yaşayan Karadenizli kadınlar, şenlik ve festivallerde giydikleri yöresel kıyafetlerle etkinliklere renk katarak kültürlerini yaşatıyor.

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