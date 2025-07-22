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Karadere Vadisi'ne 15 Bin Alabalık Yavrusu Bırakıldı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:51
Karadere Vadisi'ne 15 Bin Alabalık Yavrusu Bırakıldı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne, 15 bin alabalık yavrusu salındı. Bu etkinlik, Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ekipler, özel olarak hazırlanan bu yavru alabalıkları, Karadere Vadisi'ndeki nehirde belirlenen noktalara başarıyla bıraktı. Doğa koruma çalışmalarına yönelik bu tür projelerin, bölgenin ekosistemine önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı. Alabalıklar...

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı. Alabalıklar, ekipler tarafından vadideki nehirde daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı. Alabalıklar...

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı. Alabalıklar, ekipler tarafından vadideki nehirde daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.

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