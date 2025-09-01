Karadolap Mahallesi'nde İmar Planı Eylemi

Eyüpsultan Belediyesi önünde tepki

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, 1/1000'lik plan sonrası haklarının gasbedildiği iddiasıyla Eyüpsultan Belediyesi önünde eylem yaptı.

Belediye önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, 'rezerv yapı alanına hayır' yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Cihan Yerdak, proje alanında mevcut durumda 500 bağımsız bölüm bulunduğunu; projeyle birlikte üretilecek 578 konutun yapım maliyetlerinin nasıl karşılanacağı ve hak sahiplerinden verilecek konutlar karşılığında ne kadar bedel alınacağı gibi soruların ortaya çıktığını belirtti.

Yerdak, yüklenici firma bulunması gibi sorunların da gündeme geleceğini aktararak, emsal değerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için bu tadilat planına itiraz ettiklerini söyledi.

Yerdak, 25 Kasım 2024 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü görüşünü hatırlatarak, uygulama imar planı tadilatı incelendiğinde yüzde 43'lük kamu hizmet alanı ayrıldığını ve bu alan içinde 19 Mart 2005 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olmayan yüzde 3'lük belediye hizmet alanı eklendiğini söyledi. Bu eklemenin kurum görüşüne aykırı olduğu gerekçesiyle tadilata itiraz ettiklerini ifade etti.

Yenilenecek bölgeye 3 bin 159 metrekare yeşil alan ayrıldığını aktaran Yerdak, yeşil alanların artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yerdak ayrıca, emsal artışının kullanılabilmesi için imar parsellerinin birleştirilmesi gerektiğini; yollarla ayrılmış ve birbirinden kopuk imar parsellerinin birleştirilmesinin mümkün olmadığını anlatarak, emsal artışı için her bir imar adasında ulaşılabilecek toplam metrekarelerde yetersizlik olabileceğini ve bu nedenle tadilat planına itiraz ettiklerini kaydetti.