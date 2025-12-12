DOLAR
Karagöl Yaylası'nda Kaybolan Yaşlı Çift Saatler Sonra Drone ile Bulundu

Sakarya Karagöl Yaylası'nda kaybolan 71 ve 72 yaşındaki çift, AFAD ve jandarma ekiplerinin gece görüşlü dron ve yürüyüş aramalarıyla saatler sonra sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:07
O anlar cep telefonu kamerasında

Sakarya’nın Akyazı ile Taraklı ilçeleri arasında yer alan Karagöl Yaylası mevkiinde kaybolan yaşlı çiftin bulunma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Aralık günü meydana geldi. Akyazı’da yaşayan H.K. (71) ve M K. (72), öğle saatlerinde Geyve’deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığını bildiren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.

Çifte ulaşılamayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dronlar ve yaya ekipleriyle geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda yaşlı çift bulundu; sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucu çiftin bulunduğu anlar, kurtarma anını görüntüleyen cep telefonu kamerasına yansıdı.

