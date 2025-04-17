Karagöz ve Hacivat, Moskova'da Türk Kültürünü Tanıtıyor

Moskova'da Türk Tiyatrosunun Geleneksel İkonları

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türk tiyatrosunun geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik, Doğu Sanatları Müzesi'nde sergilenen Karagöz figürleri ve kuklaları ile ziyaretçilerle buluştu.

Serginin Açılış Töreni

Açılış törenine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, eşi Betül Aksoy Bilgiç, Doğu Sanatları Müzesi Yöneticisi İlya Zaytsev, Rus ve Türk sanatseverler ile çocuklar katıldı. Açılışın ardından, sanatçı Cengiz Samsun tarafından sahnelenen Karagöz ve Hacivat oyunu büyük ilgi gördü.

Cengiz Samsun'dan Açıklamalar

Samsun, bir haftadır Moskova'nın farklı mekanlarında oyunu sahnelediklerini belirterek, Türk kültürünü tanıtmak adına önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti. Rus çocukların gösterdiği ilgi karşısında hem şaşırdığını hem de gururlandığını aktaran Samsun, "Karagöz'ün evrensel dili sayesinde Rus çocuklar oyuna katıldılar, güldüler ve bu interaktif deneyimlerinden büyük keyif aldım," dedi.

Türk ve Rus Kültürü Arasındaki Bağlar

Samsun, Rusların geleneksel kukla tiplemesi olan Petruşka ile Karagöz'ün karakterlerindeki benzerliğe dikkat çekerek, iki kültür arasında tarihsel bir yakınlık bulunduğunu vurguladı. "İnsanlarımızın toplumsal yaşam şartları büyük oranda benzer. İlişkilerimizi pekiştirmek için daha fazla etkinlik ve sergi yapılması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisinden Vurgu

Tanju Bilgiç, Karagöz'ün Türkiye tarafından UNESCO'nun insanlığın somut olmayan mirası listesine alındığını hatırlatarak, oyunun derin anlamlarını ve evrensel mesajlarını aktardı. "Karagöz, gerçekle hayalin, mizahla eleştirinin ve doğruyla yanlışın kesiştiği bir karakter. O, zamanla hızlıca uyum sağlar ancak kimliğini de korur," diye ekledi.

Etkinlik Detayları

Doğu Sanatları Müzesi Yöneticisi İlya Zaytsev ise Karagöz oyununu sadece bir masal olarak değil, aynı zamanda mistisizm, tasavvuf ve bilgelik anlayışının bir yansıması olarak göstermek istemediklerini belirtti. Karagöz Sergisi, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya Kültür Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenmiştir. Sergi, 18 Mayıs'a kadar Moskova’daki Doğu Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık kalacaktır.

Rusya’da, Türk tiyatrosunun geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ve figürlerinin tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” ünvanına sahip Cengiz Samsun tarafından yapılan Karagöz Oyunu sanatının figürleri ile 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yapılan Karagöz kuklaları başkent Moskova’da Doğu Sanatları Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Serginin açılış törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Doğu Sanatları Müzesi Yöneticisi İlya Zaytsev, Rus ve Türk sanatseverler ile çocuklar katıldı.

Rusya’da, Türk tiyatrosunun geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ve figürlerinin tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” ünvanına sahip Cengiz Samsun tarafından yapılan Karagöz Oyunu sanatının figürleri ile 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yapılan Karagöz kuklaları başkent Moskova’da Doğu Sanatları Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Serginin açılış törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Doğu Sanatları Müzesi Yöneticisi İlya Zaytsev, Rus ve Türk sanatseverler ile çocuklar katıldı.