Karaman'da 228 Polis Adayı Mezuniyet Sevincini Yaşadı

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 228 polis adayı için anlam dolu bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başarı Belgeleri ve Plaketler Takdim Edildi

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılırken, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, törende önemli bir konuşma yaparak emniyet teşkilatının 180 yıllık geçmişi ile milletin huzurunu sağladığını dile getirdi.

Görev ve Sorumluluklar Vurgulandı

Çiçekli, polislik mesleğinin sadece bir meslek değil, aynı zamanda fedakarlık, cesaret ve vicdan gerektiren bir gönül işi olduğunu ifade etti. "Sizler, aziz milletimizin yükselmesini sağlayan ve huzurunu koruyan kutsal bir görevin temsilcileri olacaksınız," diyen Çiçekli, polis adaylarından şefkatle yaklaşmalarını ve hukuka bağlı, adaletli bir şekilde görev yapmalarını beklediklerini vurguladı.

POMEM Müdüründen Teşekkür Mesajı

Karaman POMEM Müdürü Ali Haydar Kılıç, eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik ederek, bu mesleğin getirdiği sorumlulukları hatırlattı. Kılıç, polislerin halkın huzuru ve güvenliği için mücadele edeceğini ve bu süreçte adalet ile merhametin simgeleri olacağını belirtti.

Sevinç Dolu Anlar

Kılıç'ın konuşmasının ardından dua edildi ve 228 polis adayı, yemin ederek kep attı. Mezuniyetin ardından adaylar, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak büyük bir sevinç yaşadı.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.