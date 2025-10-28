Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı Coşkusu
Yürüyüş Cumhuriyet Parkı'ndan 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na
Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı başladı.
Cumhuriyet Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, belediye bando takımı eşliğinde 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşün ardından meydanda toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.
Törene; Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ümit Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, belediye bando takımı eşliğinde 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na yürüdü.